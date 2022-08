https://it.sputniknews.com/20220826/agenzia-stampa-sputnik-sotto-massiccio-attacco-informatico-ddos-16387337.html

L'agenzia di stampa Sputnik ha subito un attacco informatico DDoS (Distributed Denial-of-Service) su larga scala sulla sua rete a partire dalle ore 15:00 del 25 agosto, che ha provocato numerose interruzioni del funzionamento dei suoi servizi e temporaneamente impedito l'accesso ai suoi siti web.L'attacco è in corso da quasi un giorno, ma gli specialisti IT dell'agenzia di stampa sono riusciti a gestire la maggior parte delle fonti della minaccia, che sono risultati essere in gran parte negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Ucraina e in Thailandia, anche se alcune provenivano dalla Russia.Gli specialisti suggeriscono che uno dei servizi cloud russi potrebbe essere stato violato e utilizzato per l'attacco DDoS a Sputnik.L'attacco DDoS arriva quando Sputnik è messo a tacere in numerosi paesi occidentali: i suoi siti Web sono bloccati e le principali piattaforme di social media limitano l'accesso alle sue pagine ai cittadini europei, il tutto su richiesta delle autorità occidentali.L'UE ha giustificato la mossa successiva all'inizio dell'operazione militare speciale russa, affermando la necessità di fermare la "propaganda" di Mosca e la diffusione della "disinformazione" sulla situazione in Ucraina.Misure simili sono state adottate da Bruxelles nei confronti di molti altri media russi. Sputnik ha interpretato la mossa come una sfacciata violazione della libertà di parola da parte dei paesi europei.Anche il Cremlino ha condannato le azioni dei Paesi occidentali contro i media russi.

