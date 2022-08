https://it.sputniknews.com/20220826/-la-cia-minaccia-gli-uomini-daffari-turchi-per-il-commercio-con-la-russia---media-locali-16385589.html

La CIA minaccia gli uomini d'affari turchi per il commercio con la Russia - media locali

La CIA minaccia gli uomini d'affari turchi per il commercio con la Russia - media locali

Accuse di ingerenze negli affari internazionali da parte turca. Un quotidiano locale solleva il caso: l'Agenzia di Intelligence americana fa pressioni sul... 26.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-26T13:52+0200

2022-08-26T13:52+0200

2022-08-26T13:52+0200

turchia

media

mondo

sicurezza

cia

geopolitica

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/338/81/3388173_0:215:2803:1792_1920x0_80_0_0_a462d84e7148eda47b8ed75a7bee1ebc.jpg

"La Central Intelligence Agency (CIA) ha usato intimidazioni contro uomini d'affari turchi coinvolti nel commercio con la Federazione russa, facendo leva sui loro contratti immobiliari con russi", riporta questo venerdì il quotidiano turco Yeni Safak.Secondo quanto riferito dallo stesso, il capo della CIA per la Turchia ha chiamato e "minacciato apertamente" i funzionari delle società di costruzioni con legami con l'acquisto di alloggi da parte di entità e privati ​​russi. Il funzionario dell'Agenzia ha intervistato uomini d'affari turchi, chiedendo loro il numero di case vendute ai russi, la valuta utilizzata nelle transazioni e altri dettagli riservati.Così un ufficiale della CIA nel corso delle interviste rivolte agli uomini d'affari del settore immobiliare: Un altro esempio di "ingerenza" negli affari interni turchi include una lettera che, secondo ancora Yeni Safak, il vice-Segretario al Tesoro statunitense Wally Adeyemo ha inviato alla 'Turkish Industry and Business Association' (TUSIAD). La lettera, secondo quanto riferito, datata lunedì, minacciava di imporre sanzioni ai membri della TUSIAD in affari con la Russia.Adeyemo ha anche tenuto una telefonata con il vice-Ministro delle finanze turco Yunus Elitas venerdì scorso, in cui ha espresso preoccupazione per il fatto che entità e individui russi stiano tentando di utilizzare la Turchia per aggirare le sanzioni imposte dall'Occidente.Gli Stati Uniti e un certo numero di Paesi allineati hanno iniziato a imporre sanzioni a individui ed entità russe in risposta al lancio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina alla fine di febbraio.La Turchia non ha aderito al regime di sanzioni contro Mosca.

turchia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, media, mondo, sicurezza, cia, geopolitica, usa