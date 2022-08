https://it.sputniknews.com/20220825/usa-spingono-il-mondo-verso-lorlo-della-guerra-con-mosse-sconsiderate-in-ucraina-e-taiwan-16378367.html

“USA spingono il mondo verso l'orlo della guerra con mosse sconsiderate in Ucraina e Taiwan”

“USA spingono il mondo verso l'orlo della guerra con mosse sconsiderate in Ucraina e Taiwan”

"Ci sono elementi nel governo americano che sono abbastanza irresponsabili in questo momento. E fanno cose sconsiderate. Le stanno facendo in Ucraina e le stanno facendo con Taiwan. E sono incautamente provocatori", ha detto Black. Black ha detto di condividere le preoccupazioni dell'ex segretario di Stato Henry Kissinger sul fatto che gli Stati Uniti siano sull'orlo della guerra con Russia e Cina per questioni che "abbiamo in parte creato noi stessi", senza alcuna idea di come potrebbe andare a finire e a cosa potrebbe portare. Questa è una posizione molto strana per gli Stati Uniti, ha aggiunto Black, che ha avvertito come il suo Paese stia letteralmente giocando d'azzardo con le vite dei cittadini americani facendo affidamento sull'altra parte per non sbagliare i calcoli. Pelosi all'inizio di agosto è diventata il funzionario statunitense di grado più alto a visitare Taiwan in 25 anni. La Cina ha condannato il suo viaggio, considerato un gesto di sostegno al separatismo, e ha lanciato esercitazioni militari su larga scala nelle vicinanze dell'isola. Invio di armi a Kiev. Black ha anche notato che Washington non ha motivo di riversare armi in Ucraina e farsi coinvolgere in quella situazione, mentre gran parte dei suoi finanziamenti finiranno probabilmente in conti bancari svizzeri. Black ha affermato che i 56 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina approvati da Washington a maggio si stanno avvicinando all'intero budget annuale della difesa della Russia. Black, citando un rapporto di CBS News, ha affermato che solo il 30 percento delle armi statunitensi inviate in Ucraina stanno effettivamente arrivando in prima linea. Gli Stati Uniti hanno annunciato mercoledì altri 3 miliardi di dollari in aiuti alla sicurezza per l'Ucraina, la più grande tranche fino ad oggi, portando il totale impegnato da gennaio a 13,5 miliardi di dollari, secondo il Pentagono.

