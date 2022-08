https://it.sputniknews.com/20220825/oms-i-casi-globali-di-vaiolo-delle-scimmie-sono-diminuiti-del-21-in-una-settimana-16382493.html

Oms, i casi globali di vaiolo delle scimmie sono diminuiti del 21% in una settimana

Oms, i casi globali di vaiolo delle scimmie sono diminuiti del 21% in una settimana

L'Organizzazione mondiale della Sanità registra un calo dei casi mondiali di vaiolo delle scimmie dovuto ad un miglioramento nel continente europeo. Aumentano... 25.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-25

2022-08-25T22:06+0200

2022-08-25T22:06+0200

Il numero di casi di infezione da vaiolo delle scimmie dal 15 al 21 agosto nel mondo è diminuito del 21% rispetto alla settimana precedente, secondo il servizio stampa dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).In precedenza, il capo dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che l'organizzazione sta sviluppando piani di ricerca che i Paesi potrebbero utilizzare per ottenere dati sull'efficacia dei vaccini.Secondo gli ultimi dati dell'organizzazione, sono già stati registrati 35.000 casi di vaiolo delle scimmie in 92 Paesi.Il vaiolo delle scimmie è una rara infezione virale che viene trasmessa anche tra gli esseri umani.La malattia di solito si presenta in forma lieve e la maggior parte delle persone guarisce entro poche settimane, ma per alcuni possono verificarsi serie complicazioni. I sintomi iniziali includono febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, brividi.

