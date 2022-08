https://it.sputniknews.com/20220825/i-prezzi-del-gas-in-europa-hanno-superato-i-3200-dollari-per-mille-metri-cubi-16377849.html

I prezzi del gas in Europa hanno superato i 3.200 dollari per mille metri cubi

In base ai dati della borsa ICE di Londra, i prezzi del gas in Europa per la prima volta da marzo hanno superato la soglia dei 3.200 dollari per mille metri... 25.08.2022, Sputnik Italia

I futures più prossimi alla scadenza (secondo l'indice del più grande hub europeo TTF) hanno iniziato a essere scambiati oggi a un livello leggermente superiore ai $ 3.080 e alle 09:10 ora italiana sono balzati a $ 3.232,5.Le oscillazioni del mercato europeo del gas sono legate principalmente all'incertezza sulla sicurezza dei suoi approvvigionamenti. Dal 31 agosto al 2 settembre il gasdotto Nord Stream sarà fermato per la manutenzione programmata dell'unica unità di pompaggio del gas funzionante presso la stazione di compressione di Portovaya. Ciò ha immediatamente provocato un aumento del prezzo dei futures a $ 2.700 per mille metri cubi.

