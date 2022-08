https://it.sputniknews.com/20220825/europa-sta-affrontando-una-vera-tempesta-16380451.html

Europa nel pieno della tempesta

Europa nel pieno della tempesta

L'Europa affronterà un inverno difficile con una crescita economica più lenta.

Secondo lui, "l'Europa sta affrontando una vera tempesta": i prezzi dell'energia aumentano, la crescita economica rallenta, l'inverno si sta avvicinando. Borrell ha aggiunto che l'UE è riuscita in una certa misura a far fronte alla riduzione complessiva della quota di importazioni di gas russe dal 40% all'inizio dell'anno al 20% circa di oggi. Ciò è stato ottenuto principalmente grazie all'aumento degli acquisti di GNL, la cui quota è raddoppiata, dal 19% al 37%. Sono stati inoltre aumentati gli acquisti di gas da Norvegia, Algeria e Azerbaigian.Tuttavia, ha sottolineato ancora Borrell, quest'inverno l'UE si sta avvicinando al limite di quanto gas aggiuntivo può acquistare da fonti non russe.

