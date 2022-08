https://it.sputniknews.com/20220825/caro-gas-in-germania-e-a-rischio-la-produzione-di-carta-igienica-16382787.html

Caro gas, in Germania è a rischio la produzione di carta igienica

Dalla Germania si paventa una carenza che potrebbe davvero cambiare la vita dei cittadini: quella della carta igienica. La produzione dipende come tante altre... 25.08.2022, Sputnik Italia

La crisi del mercato del gas potrebbe portare a una riduzione della produzione di carta igienica in Germania, ha affermato Martin Krengel, presidente dell'associazione dell'industria della carta (Die Papierindustrie) tedesca.Secondo i dati forniti dalla 'Die Papierindustrie', ogni abitante della Germania usa in media 134 rotoli di carta igienica all'anno.Mercoledì il Consiglio dei Ministri tedesco ha adottato un pacchetto di misure per risparmiare energia e, in particolare, gas, che si applicheranno a cittadini e imprese.Tra le misure vi sono la determinazione della temperatura massima per il riscaldamento di locali e uffici residenziali, l'obbligo per i proprietari e gli operatori di informare i residenti sull'aumento delle tariffe, le restrizioni al riscaldamento di piscine e spa, lo spegnimento dell'illuminazione degli edifici e monumenti storici, e altro.Stando alle stesse, le imprese ad alto consumo energetico sono tenute al rispetto delle raccomandazioni per il risparmio. Finora ciò era solo una indicazione cui attenersi su base volontaria.

