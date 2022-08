https://it.sputniknews.com/20220825/armamenti-per-lucraina-germania-annuncia-deficit-assoluto-nelle-riserve-16376741.html

Armamenti per l'Ucraina: Germania annuncia deficit assoluto nelle riserve

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock lancia l'allarme circa la situazione degli armamenti della Germania. 25.08.2022, Sputnik Italia

La Bundeswehr sta affrontando una grave carenza di scorte di armi, ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock in un'intervista al canale televisivo ZDF.Secondo lei, per questo motivo, l'assistenza militare all'Ucraina va "su una linea sottile":Il ministro passa poi a spiegare che sarebbe stato meglio per Kiev ricevere armi "ieri, non oggi", ma le autorità tedesche "devono pianificare a medio termine".In queste condizioni, il governo tedesco ha deciso di creare un nuovo fondo per sostenere la Bundeswehr per 100 miliardi di euro.Il ministro ha anche sottolineato che l'industria militare tedesca dovrà produrre attivamente materiali per l'Ucraina, e non solo nei prossimi mesi, ma anche negli anni."Continueremo chiaramente questo supporto militare", conclude la Baerbock, aggiungendo che la Germania invierà presto il sistema di difesa aerea Iris-T in Ucraina.

