Shoigu: rallentamento operazioni in Ucraina è voluta e volta a ridurre al minimo le vittime civili

Martedì, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu si è recato in visita in Uzbekistan, per la riunione dei ministri della Difesa degli Stati membri... 24.08.2022

la situazione in ucraina

russia

Il ministro della Difesa russo ha affermato che il rallentamento del ritmo dell'offensiva durante l'operazione militare speciale in Ucraina è una decisione consapevole, dovuta al desiderio di ridurre al minimo le vittime civili. Secondo il ministro della Difesa russo, l'esercito russo "sta realizzando un lavoro sistematico per stabilire una vita pacifica nei territori liberati". "Stiamo fornendo assistenza umanitaria, ripristinando infrastrutture e sistemi di supporto vitale", ha affermato Shoigu. La Russia continua la sua operazione speciale per smilitarizzare e de-nazificare l'Ucraina, ordinata dal presidente Vladimir Putin il 24 febbraio a seguito della richiesta delle repubbliche di Donetsk e Lugansk di proteggerle dalle atrocità di Kiev. La Russia ha ripetutamente affermato che l'operazione speciale lanciata in Ucraina, che è al suo sesto mese, mira esclusivamente a distruggere le infrastrutture militari del Paese e che i civili non sono in pericolo. Le nazioni occidentali hanno imposto numerose sanzioni alla Russia e hanno fornito armi all'Ucraina, il che, a sua volta, ha comportato un aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari in tutto il mondo.

