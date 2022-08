https://it.sputniknews.com/20220824/shoigu-le-forniture-di-armi-a-kiev-non-fanno-che-prolungare-il-conflitto-16372148.html

Shoigu: le forniture di armi a Kiev non fanno che prolungare il conflitto

Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, intervenuto alla riunione dei ministri della Difesa della SCO, sottolinea come le forniture di armi... 24.08.2022, Sputnik Italia

"Le forniture di armi all'Ucraina da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati stanno moltiplicando il numero di vittime umane, prolungando il conflitto militare sul territorio di questo Paese", ha affermato il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu in una riunione dei ministri della Difesa dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, SCO.Il ministro fa notare che i partner della Russia continuano a subire pressioni per isolare la stessa, esprimendo gratitudine ai suoi colleghi "per la loro posizione di principio e il loro sostegno"."Il corso indipendente degli Stati membri della SCO nel risolvere i problemi di sicurezza regionale e globale è un esempio per il mondo intero", conclude Shoigu.

