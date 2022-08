https://it.sputniknews.com/20220824/scandinava-meeting-a-tre-dei-ministri-della-difesa-di-svezia-finlandia-e-norvegia-16376376.html

Scandinavia, meeting a tre dei ministri della difesa di Svezia Finlandia e Norvegia

I ministri della Difesa di Finlandia, Svezia e Norvegia per discutere la cooperazione in materia di difesa 24.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-24T23:34+0200

Nuove opportunità di cooperazione, che si aprono in connessione con l'ingresso nell'Alleanza Nord atlantica di Finlandia e Svezia, saranno discusse giovedì nella capitale finlandese dai ministri della Difesa di questi paesi, nonché dal titolare del ministero della Difesa norvegese. "Giovedì 25 agosto 2022, il ministro della Difesa Antti Kaikkonen riceverà in Finlandia i ministri della Difesa norvegese e svedese Bjorn Arild Gram e Peter Hultkvist. Il ministro Kaikkonen incontrerà entrambi i ministri su base bilaterale e trilaterale", ha affermato il ministero della Difesa finlandese in una dichiarazione.Gli argomenti di discussione con il ministro della Difesa norvegese includeranno la cooperazione bilaterale in materia di difesa e la situazione della sicurezza nelle regioni vicine. I ministri discuteranno anche del processo di adesione alla NATO, dell'acquisto di caccia F35 da parte della Finlandia, della cooperazione logistica e industriale. Il programma prevede anche una cerimonia di deposizione delle corone di fiori presso il Cimitero commemorativo di Hietaniemi. Con il ministro della Difesa svedese Kaikkonen discuterà, tra l'altro, della cooperazione bilaterale in materia di difesa, del processo di adesione alla NATO e di altre questioni di politica di difesa. Nella riunione ministeriale tripartita verranno discusse le questioni della cooperazione in materia di difesa tra i paesi, il futuro della cooperazione scandinava e la situazione della sicurezza nelle regioni limitrofe."Svezia e Norvegia sono partner molto stretti per noi ed è naturale discutere con loro dei cambiamenti nel nostro ambiente di sicurezza. L'imminente adesione di Finlandia e Svezia alla NATO apre nuove opportunità per approfondire le relazioni tra i paesi nordici. È molto È importante restare uniti in questi tempi imprevedibili: questo crea stabilità nel Nord Europa", ha affermato Kaikkonen.

