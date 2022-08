https://it.sputniknews.com/20220824/omicidio-daria-dugina-rammarico-espresso-da-parte-di-papa-bergoglio-16373568.html

Omicidio Daria Dugina, rammarico espresso da parte di papa Bergoglio

Omicidio Daria Dugina, rammarico espresso da parte di papa Bergoglio

Sabato notte, l'auto che Dugina stava guidando è esplosa sull'autostrada Mozhayskoye nella regione di Mosca. 24.08.2022, Sputnik Italia

Prega per la crisi in corso in Ucraina papa Bergoglio, esprimendo tutto il suo rammarico per la morte della giornalista russa Daria Dugina uccisa in un attentato che ha coinvolto l'auto su cui viaggiava, la sera dello scorso 20 agosto. Papa Bergoglio ha citato il grave episodio alla chiusura dell'udienza generale, con le seguenti parole:Sabato notte, l'auto che Dugina stava guidando è esplosa sull'autostrada Mozhayskoye nel distretto di Odintsovsky vicino a Mosca. Gli investigatori russi hanno stabilito che un ordigno esplosivo era stato piazzato sotto il fondo dell'auto, il che implica omicidio era premeditato.

