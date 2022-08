https://it.sputniknews.com/20220824/nuove-armi-usa-a-kiev-consegne-nei-prossimi-mesi-e-forniture-che-dureranno-anni---pentagono---16376007.html

Nuove armi USA a Kiev: consegne nei prossimi mesi e forniture che "dureranno anni" - Pentagono

24.08.2022

La fornitura di armi statunitensi all'Ucraina nell'ambito di un nuovo pacchetto di aiuti militari da 3 miliardi di dollari inizierà nei prossimi mesi, ha dichiarato mercoledì il sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti per gli affari politici Colin Cole. Mercoledì scorso, gli Stati Uniti hanno annunciato il loro più grande pacchetto di aiuti militari del valore di quasi 3 miliardi di dollari a Kiev. Ciò porta il supporto totale della difesa di Washington all'Ucraina sotto l'amministrazione del presidente Joe Biden a 13,5 miliardi di dollari. La Russia ha precedentemente inviato una nota ai paesi della NATO sulla fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha osservato che qualsiasi carico che contenga armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina.

