https://it.sputniknews.com/20220824/guterres-chiede-che-la-missione-aiea-alla-centrale-di-zaporozhye-venga-effettuata-il-prima-16374827.html

Guterres chiede che la missione AIEA alla centrale di Zaporozhye venga effettuata il prima possibile

Guterres chiede che la missione AIEA alla centrale di Zaporozhye venga effettuata il prima possibile

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres auspica che sia resa al più presto possibile la visita dei tecnici dell'AIEA alla centrale nucleare... 24.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-24T17:19+0200

2022-08-24T17:19+0200

2022-08-24T17:19+0200

antónio guterres

aiea

mondo

ucraina

nucleare

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/16375067_0:0:3195:1798_1920x0_80_0_0_c2f953cfbfe3285e8d6bee04b014d481.jpg

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto che venga effettuata il prima possibile la visita da parte degli esperti dell'AIEA alla centrale nucleare di Zaporozhye.Guteress ha ribadito la sua seria preoccupazione per la situazione in atto nel più grande complesso nucleare sul continente europeo:Il Segretario generale ha concluso dicendo che la sicurezza della centrale deve essere garantita e lo status "non militare" della stazione deve essere "ripristinato".

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

antónio guterres, aiea, mondo, ucraina, nucleare, sicurezza