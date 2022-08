Uno degli attacchi dell'esercito ucraino in centro a Donetsk effettuato con lanciarazzi Usa "Himars"

"Il nemico ha bersagliato il centro di Donetsk con massicci bombardamenti mediante armi della Nato. In particolare nelle prime due serie di attacchi al distretto di Voroshilovsky, il nemico ha utilizzato sistemi di artiglieria con un calibro di 155 mm. Il terzo attacco, secondo le informazioni aggiornate dagli esperti militari del Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del cessate il fuoco che lavorano sul luogo del bombardamento, è stato effettuato dal nemico utilizzando il lanciarazzi multiplo mobile a reazione Himars", si legge in un post pubblicato sul canale Telegram dell'ufficio di rappresentanza della DPR.