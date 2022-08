https://it.sputniknews.com/20220823/ue-ungheria-presenta-una-bozza-di-misure-che-consentira-laccesso-al-recovery-fund-16370436.html

UE, Ungheria presenta una bozza di misure che consentirà l'accesso al Recovery Fund

Il governo ungherese ha inviato una risposta scritta alla Commissione Europea in relazione al processo disciplinare avviato dall’UE, Budapest ha preparato una... 23.08.2022, Sputnik Italia

Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Judit Varga tramite i suoi social network.Ha osservato che la risposta è stata preceduta da numerose intense consultazioni con la Commissione europea e che "il numero di bozze di misure concordate supera il centinaio"."Il governo ungherese resta aperto a un dialogo costruttivo con la Commissione europea", ha sottolineato Varga.Il capo dell'ufficio del Primo Ministro ungherese Gergely Gulyas ha confermato in un briefing del governo che "è stato raggiunto un compromesso su tutti i punti della risposta del governo" e ha osservato che se la procedura sarà completata, sarà possibile firmare un accordo sul Recovery Fund, in base al quale l'Ungheria riceverà fondi stanziati a tutti i Paesi dell'UE per la ripresa dalla pandemia di coronavirus.Nel maggio di quest'anno, la Commissione europea ha affermato di non aver osservato progressi in Ungheria sulla questione del rispetto dei valori e delle norme europee; inoltre, a suo avviso, sono state registrate di recente "nuove violazioni". La Commissione ha anche segnalato "problemi nel campo dell'indipendenza della magistratura e dell'uso di spyware come Pegasus da parte delle autorità ungheresi".A fine aprile, la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova ha annunciato che era stata inviata a Budapest una notifica per avviare una procedura di verifica per le violazioni della legge sullo stato di diritto e sulle condizioni di bilancio in Ungheria.

