Stati baltici, Polonia e Finlandia potrebbero vietare di emettere visti ai russi

Stati baltici, Polonia e Finlandia potrebbero vietare di emettere visti ai russi

Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis ha ammesso che i Paesi baltici vieteranno il rilascio dei visti ai cittadini russi. 23.08.2022, Sputnik Italia

I Paesi baltici, la Polonia e la Finlandia potrebbero introdurre un divieto locale per il rilascio dei visti ai cittadini russi qualora non vi fosse una decisione comune a livello della Ue, ha dichiarato oggi ai giornalisti il ​​ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis. Mosca considera le proposte per vietare il rilascio di visti Schengen a tutti i cittadini russi come una manifestazione di sciovinismo, tali dichiarazioni dei politici europei non rimarranno senza conseguenze. "Dovremo reagire", ha affermato Ivan Nechaev, vicedirettore del dipartimento informativo e dell'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo.

