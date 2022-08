https://it.sputniknews.com/20220823/politico-gli-stati-uniti-inviano-segretamente-alcuni-tipi-di-armi-allucraina-16369135.html

Politico: gli Stati Uniti inviano segretamente alcuni tipi di armi all'Ucraina

Politico: gli Stati Uniti inviano segretamente alcuni tipi di armi all'Ucraina

Gli Stati Uniti avrebbero inviato alcuni tipi di armi all'Ucraina come parte dell'assistenza militare senza comunicarlo pubblicamente, scrive il quotidiano... 23.08.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto appreso dal giornale, il 19 agosto un alto funzionario del Pentagono ha ammesso che Washington ha fornito da tempo missili antiradar HARM a Kiev, ma gli Stati Uniti non lo avevano annunciato ufficialmente."Quando abbiamo annunciato per la prima volta la fornitura di missili HARM, la loro menzione nel comunicato non è stata concreta. Lo abbiamo descritto dicendo che stavamo fornendo capacità antiradar", ha affermato un funzionario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.Successivamente, Yahoo News ha suggerito che Washington avrebbe potuto aver inviato a Kiev anche missili balistici tattici ATACMS.Secondo alcune fonti, il nuovo pacchetto di assistenza militare all'Ucraina reso noto il 19 agosto, includeva munizioni di artiglieria a guida di precisione Excalibur, non menzionate nella dichiarazione ufficiale del Pentagono sui tipi di armi fornite.Inoltre, Politico ha avuto a disposizione l'avviso ufficiale consegnato dalla Casa Bianca al Congresso relativo ad un altro pacchetto di aiuti a Kiev. Il documento, secondo il quotidiano, rileva che le armi ricevute dall'Ucraina "non si limitano" a quelle ufficialmente indicate nell'elenco.Politico sottolinea che questa è solo un'ipotesi, dal momento che nessuno nell'amministrazione statunitense ha confermato o insinuato che Washington abbia fornito segretamente armi all'Ucraina.Il quotidiano osserva che anche se ci fossero state tali forniture, “è improbabile che loro (le autorità statunitensi) avrebbero condiviso una tale informazione con noi”.

