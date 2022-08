https://it.sputniknews.com/20220823/la-sospettata-dellomicidio-dugina-era-recentemente-stata-in-europa-da-rifugiata-dice-il-padre-16368504.html

La sospettata dell'omicidio Dugina era recentemente stata in Europa da rifugiata, dice il padre

La cittadina ucraina Natalya Vovk, sospettata di aver ucciso Daria Dugina, giornalista russa e figlia dell'analista politico Alexander Dugin, era stata in Europa come rifugiata qualche tempo fa, ma era presto tornata in Ucraina, ha detto il padre della Vovk a Sputnik. "Era in Europa. In Francia, più o meno. Come rifugiata. Poi non le è piaciuto, è tornata in Polonia e poi in Ucraina", ha detto il padre della Vovk a Sputnik. Lunedì, il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha affermato che dietro l'esplosione dell'auto che ha ucciso Daria Dugina c'era la Vovk. L'atto terroristico è stato preparato dai servizi speciali ucraini, secondo l'FSB. Vovk e sua figlia minorenne, anche lei coinvolta nel crimine, sono fuggite in Estonia poche ore dopo l'esplosione, ha aggiunto l'FSB. Sabato notte, l'auto che Dugina stava guidando è esplosa sull'autostrada Mozhayskoye nel distretto di Odintsovsky vicino a Mosca. Gli investigatori russi hanno stabilito che un ordigno esplosivo era stato piazzato sotto il fondo dell'auto, il che implica omicidio era premeditato.

