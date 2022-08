https://it.sputniknews.com/20220823/la-siccita-in-europa-rischia-di-essere-la-peggiore-degli-ultimi-500-anni-16369988.html

La siccità in Europa rischia di essere la peggiore degli ultimi 500 anni

La siccità in Europa potrebbe essere la più grave degli ultimi 500 anni, ha affermato il portavoce della Commissione europea in una conferenza stampa. 23.08.2022, Sputnik Italia

L'Europa ha vissuto diverse ondate di caldo quest'estate, a seguito dei quali grandi fiumi come il Reno, il Danubio e il Tamigi hanno toccato livelli minimi di profondità, nonché si sono verificati estesi incendi boschivi in Portogallo, Slovenia, Repubblica Ceca, Albania, Spagna e Francia. L'agricoltura è stata duramente colpita, con gli agricoltori che hanno riportato perdite significative di raccolti in molti Paesi.

