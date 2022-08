https://it.sputniknews.com/20220823/alcuni-paesi-occidentali-non-vogliono-la-fine-del-conflitto-in-ucraina-afferma-cavusoglu-16368112.html

Alcuni Paesi occidentali non vogliono la fine del conflitto in Ucraina, afferma Cavusoglu

Alcuni Paesi occidentali non vogliono la fine del conflitto in Ucraina, afferma Cavusoglu

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato che ci sono paesi in Occidente e nella Nato che non vogliono che il conflitto in Ucraina finisca... 23.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-23T11:33+0200

2022-08-23T11:33+0200

2022-08-23T15:13+0200

la situazione in ucraina

turchia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/838/03/8380355_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_4acaa0ed4304db2f1070c264009c8396.jpg

Il diplomatico ha rilasciato un'intervista a Haber Global in cui ha dichiarato che tra i paesi dell'Occidente e della Nato, ci sono paesi che vogliono che il conflitto in Ucraina prosegua.Il 22 luglio, ad Istanbul, sono stati firmati accordi multilaterali sulla revoca delle restrizioni alla fornitura di prodotti russi per l'esportazione e sull'assistenza russa all'esportazione di grano ucraino. L'accordo, firmato da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, politica