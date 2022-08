https://it.sputniknews.com/20220822/ufficiale-britannico-invita-i-militari-a-preparare-i-cari-a-eventuale-guerra-contro-la-russia-16364516.html

Ufficiale britannico invita i militari a preparare i cari a eventuale guerra contro la Russia

I militari britannici dovrebbero avvertire le loro famiglie che potrebbero essere mandati a una guerra contro la Russia, ha affermato il warrant officer Paul... 22.08.2022, Sputnik Italia

"Chiedo a voi (il personale militare, ndr) di discutere con i vostri (parenti, ndr) un possibile dispiegamento in questo momento", cita la rivista le parole dell’ufficiale.Carney ha anche invitato il personale militare a trovare i numeri di telefono dei dipartimenti sociali e dei sacerdoti.Il primo ministro britannico Boris Johnson, rispondendo in precedenza a una domanda sulla possibilità di prepararsi per una "guerra" contro la Russia, aveva affermato che crede che "saremmo arrivati ​​a questo punto". Johnson sostiene che i paesi della NATO stanno aiutando l'Ucraina solo a difendersi.

