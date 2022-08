Oltre 700mila tonnellate di grano ucraino esportate via mare in base ad accordi di Istanbul

"A partire da questa mattina, la quantità di grano spedito dai porti ucraini ammontava a 721.449 tonnellate. Il processo continua. Spero che questa cifra aumenti nei prossimi giorni. Continuiamo ad intraprendere sforzi per garantire che il processo non si fermi o rallenti in qualsiasi cosa modo, ma anche in modo che i prodotti raggiungano i destinatari il più rapidamente e in sicurezza possibile", il giornale Aydınlık riporta le parole del capo del dicastero militare turco.