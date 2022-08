https://it.sputniknews.com/20220822/imponenti-esercitazioni-militari-congiunte-corea-del-sudusa---malumori-di-pyongyang-16364415.html

Imponenti esercitazioni militari congiunte Corea del Sud–USA - Malumori di Pyongyang

Stati Uniti e Corea del Sud danno il via da oggi ad imponenti esercitazioni militari e di difesa civile su larga scala nella penisola coreana e nei dintorni. 22.08.2022, Sputnik Italia

Stati Uniti e Corea del Sud danno il via da oggi, lunedì 22 agosto, ad imponenti esercitazioni militari e di difesa civile su larga scala nella penisola coreana e nei dintorni, ha affermato il ministero della Difesa sudcoreano in una nota. L'Ulchi-Freedom Shield (UFS), così chiamata questa esercitazione congiunta che viene eseguita tutti gli anni, prevede un programma di 13 addestramenti sul campo, inclusa un'esercitazione per verificare la piena capacità operativa delle forze sudcoreane in caso di attacco da parte di Pyongyang. Nell'ambito dell'esercitazione di quest'anno, le truppe di entrambi i paesi riprendono l'addestramento sul campo e le esercitazioni a fuoco vivo, che erano state sospese dal 2017 quando l'ex presidente sudcoreano Moon Jae-in, aveva spinto per normalizzare i legami con la Corea del Nord . Yoon Suk-yeol, il successore di Moon, si è impegnato piuttosto verso una filosofia di deterrenza contro la Corea del Nord dopo aver assunto l'incarico a maggio. Pyongyang si è espressa in maniera molto critica nei confronti dell'UFS, descrivendola come una preparazione alla guerra da parte della Corea del Sud e degli Stati Uniti.

