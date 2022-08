https://it.sputniknews.com/20220822/fsb-risolve-il-caso-dellomicidio-di-daria-dugina-16365651.html

Fsb risolve il caso dell'omicidio di Daria Dugina

Fsb risolve il caso dell'omicidio di Daria Dugina

I servizi segreti ucraini sono dietro l'assassinio di Daria Dugina, ha riferito oggi il Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB). 22.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-22T16:08+0200

2022-08-22T16:08+0200

2022-08-22T16:08+0200

russia

fsb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/16365419_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_8dc9f13ba446bd1d18e3f3b6ad8db3a3.jpg

Si comunica che l'attacco è stato effettuato dalla cittadina ucraina Natalya Vovk arrivata in Russia insieme alla sua figlia 12enne il 23 luglio. Vovk affittava un appartamento nel palazzo dove abitava Daria. Per tenere sotto controllo la giornalista, l'autrice del delitto usava una Mini Cooper. All'ingresso in Russia, l'auto aveva il numero di targa DPR - E982ХН DPR, a Mosca aveva la targa kazaka 172AJD02 e all'uscita dal territorio russo la targa ucraina AH7771IP. Il giorno dell'omicidio, Vovk e sua figlia erano al festival letterario e musicale "Tradizione", dove Dugina era presente come ospite d'onore. Sabato sera, sull'autostrada Mozhayskoye nel distretto di Odintsovo, nella regione di Mosca, è esplosa un'auto guidata dalla giornalista e politologa Daria Dugina, rimasta uccisa a seguito della detonazione. Secondo la versione preliminare, un ordigno esplosivo era stato precedentemente installato nell'auto prima di esplodere.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, fsb