https://it.sputniknews.com/20220822/borrell-sicuro-il-mondo-seguira-il-risultato-delle-elezioni-in-italia--16366016.html

Borrell sicuro, il mondo seguirà il risultato delle elezioni in Italia

Borrell sicuro, il mondo seguirà il risultato delle elezioni in Italia

Il capo della diplomazia Ue sulle elezioni politiche di settembre in Italia: tutto il mondo seguirà il risultato. 22.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-22T20:17+0200

2022-08-22T20:17+0200

2022-08-22T20:17+0200

josep borrell

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/9553729_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_0bb461a21258756f2e38dd959b7d8c56.jpg

Josep Borrell ha sottolineato di non parteggiare per nessun partito, dal momento che il suo ruolo nella Commissione Europea non glielo permette. Allo stesso tempo ha espresso un attestato di stima al premier uscente Mario Draghi, "una persona dalle più alte credenziali europeiste", rilevando anche il suo sostegno a Kiev: "è stato molto netto nel suo sostegno all'Ucraina". Sui possibili timori per l'arrivo al potere dell'estrema destra Borrell non si è sbilanciato, optando per la prudenza. "Non so quale sarà l'attitudine del prossimo governo italiano perché non so quale sarà il prossimo governo".

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

josep borrell, italia