"Per salvare l'economia tedesca" e dare alla Germania più spazio di manovra per sostenere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 21.08.2022, Sputnik Italia

Wolfgang Kubiki si è rvolto con un appello al governo per avviare l'infrastruttura energetica Nord Stream-2, riporta Die Welt. Secondo il politico, questo gasdotto russo risolverà i gravi problemi dell'economia tedesca e darà il tempo di pensare a modi per diversificare ulteriormente le forniture energetiche. Allo stesso tempo, sostiene che l'apertura del gasdotto potrebbe dare alla Germania più spazio di manovra per sostenere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in contrasto con le misure promosse da Berlino ai cittadini per limitare il consumo energetico domestico.

