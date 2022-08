https://it.sputniknews.com/20220821/tre-navi-da-sbarco-e-un-cacciatorpediniere-missilistico-usa-arrivati-nei-paesi-baltici-16361814.html

Tre navi da sbarco e un cacciatorpediniere missilistico USA arrivati ​​​​nei paesi baltici

Tre navi da sbarco e un cacciatorpediniere missilistico della marina militare statunitense sono arrivati ​​in Lituania, Lettonia ed Estonia, ha riferito il... 21.08.2022, Sputnik Italia

"La nave d'assalto anfibia di classe Wasp USS Kearsarge (LHD 3) è arrivata nella lituana Klaipeda, la nave d’assalto di classe San Antonio USS Arlington (LPD 24) e la nave d’assalto di classe Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) sono entrate nel porto di Riga, in Lettonia, e il cacciatorpediniere missilistico guidato classe Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) è arrivato a Tallinn, in Estonia”, si legge nella nota.Secondo quanto affermato dal servizio stampa, la presenza delle navi e della 22a unità di spedizione marittima nei paesi baltici "dimostra l'impegno degli Stati Uniti nei confronti di alleati e partner regionali" e sottolinea anche "la capacità della US Navy in Europa e Africa di fornire capacità flessibili e dinamiche dove e quando necessario”.Il documento osserva inoltre che le navi da sbarco sono arrivate nei porti dei paesi baltici dopo un'esercitazione bilaterale durata due settimane, svolta insieme alle forze armate finlandesi, nei pressi dell'arcipelago finlandese e della città di Hanko.

