https://it.sputniknews.com/20220821/regresso-della-civilta-nel-parlamento-tedesco-critiche-su-come-i-verdi-vogliono-risparmiare-energia-16361421.html

Regresso della civiltà: nel Parlamento tedesco critiche su come i Verdi vogliono risparmiare energia

Regresso della civiltà: nel Parlamento tedesco critiche su come i Verdi vogliono risparmiare energia

Nel Bundestag non sono piaciuti gli "appelli all'igiene personale" dei Verdi nell'ottica del risparmio energetico. 21.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-21T20:06+0200

2022-08-21T20:06+0200

2022-08-21T20:06+0200

germania

bundestag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/393/64/3936440_0:140:5135:3028_1920x0_80_0_0_b4a965a1662e2e0777704dc0a56cb23c.jpg

Ieri il governatore "verde" Winfried Kretschmann del Baden-Württemberg aveva chiesto alla gente di non farsi la doccia, ma a pulirsi con le salviette ed i panni nell'ottica del risparmio energetico.In particolare il vicepresidente del Parlamento tedesco Wolfgang Kubiki, del Partito Liberal-Democratico di Germania, ha affermato che Kretschmann ed i suoi sostenitori "stanno lavorando diligentemente al regresso della civiltà". Anche la deputata della Cdu Maria-Lena Weiss ha criticato l'iniziativa, osservando che i continui consigli dei Verdi su come fare la doccia non aiutano ad affrontare la crisi energetica.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, bundestag