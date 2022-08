https://it.sputniknews.com/20220821/presidente-aleksandar-vui-pronto-a-difendere-i-serbi-del-kosovo-ed-evitare-colonne-di-profughi-16361933.html

Presidente Aleksandar Vučić pronto a difendere i serbi del Kosovo ed evitare colonne di profughi

Presidente Aleksandar Vučić pronto a difendere i serbi del Kosovo ed evitare colonne di profughi

Il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, ha dichiarato a margine di un incontro con i rappresentanti della comunità serba del Kosovo e Metohija che... 21.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-21T15:15+0200

2022-08-21T15:15+0200

2022-08-21T15:15+0200

alexander vucic

serbia

kosovo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/825/42/8254203_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_cc92864aa2915a4fb755c20df92682c0.jpg

Ha sottolineato che "la nostra ardua lotta" per la survivanza del popolo e dello Stato serbo in Kosovo e Metohija continua ancora oggi. Ha affermato che gli albanesi hanno deciso di entrare in azioni unilaterali e che non è chiaro il motivo per cui stanno agendo in questo modo.

serbia

kosovo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

alexander vucic, serbia, kosovo