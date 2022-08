https://it.sputniknews.com/20220821/kishida-positivo-al-coronavirus-16360791.html

Kishida positivo al coronavirus

Kishida positivo al coronavirus

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato domenica l'ufficio del capo del governo. 21.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-21T15:19+0200

2022-08-21T15:19+0200

2022-08-21T15:19+0200

giappone

politica

coronavirus

Il risultato positivo al test covid del premier è stato ricevuto oggi. Al momento Kishida si trova nella sua residenza a Tokyo. Secondo il canale televisivo NHK, sabato sera, Kishida ha avuto sintomi di infezione: una leggera febbre e tosse.Nella seconda metà di questa settimana, il premier giapponese si è preso qualche giorno di riposo in occasione di Obon, festa in ricordo dei morti, celebrata nel Paese. Ha trascorso le vacanze con la sua famiglia nella prefettura di Shizuoka. Venerdì sera Kishida è tornato a Tokyo.Lo scorso 12 agosto, Kishida ha ricevuto la quarta dose del vaccino contro il coronavirus. La seconda dose booster in Giappone è ora disponibile solo per gli anziani.Il 27 agosto, Kishida avrebbe dovuto partecipare alla Conferenza internazionale di Tokyo per lo sviluppo africano (TICAD).

giappone

2022

giappone, politica, coronavirus