In Turchia potrebbero svolgersi elezioni presidenziali anticipate

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe tenere le elezioni prima del previsto: già quest'autunno, riporta il giornale tedesco Welt am Sonntag... 21.08.2022, Sputnik Italia

Le prossime elezioni presidenziali e parlamentari in Turchia sono in programma per metà giugno 2023.Secondo Welt am Sonntag, uno dei motivi per organizzare le elezioni anticipate potrebbe essere la ripresa veloce dell'economia turca, che sta affrontando difficoltà, dopo aver ricevuto entrate turistiche quest'estate, il potrebbe migliorare gli umori della popolazione.Il giornale cita i dati dell'Ufficio statistico turco, secondo i quali da aprile a giugno sono stati guadagnati 8,7 miliardi di dollari, il 190% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Allo stesso tempo, osserva il quotidiano, i prezzi elevati dell'energia dovuti a tassi di cambio sfavorevoli possono avere un impatto negativo sui consumatori e, quindi, sugli elettori, soprattutto durante i mesi invernali.

