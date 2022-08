https://it.sputniknews.com/20220821/il-governatore-dellindiana-arrivato-a-taiwan-16362211.html

Il governatore dell'Indiana arrivato a Taiwan

Il governatore dell'Indiana arrivato a Taiwan

Il governatore dell'Indiana Eric Holcomb è arrivato a Taiwan in visita ufficiale. 21.08.2022, Sputnik Italia

"Apprezzo il caloroso benvenuto a Taiwan da parte di Douglas Hsu, direttore per gli affari del Nord America di Taiwan", ha scritto il governatore sui social. Holcomb non ha fornito informazioni sulle date esatte e sul programma della visita.Le relazioni tra le autorità della Cina continentale e Taiwan si sono deteriorate all'inizio di agosto a causa della visita di Pelosi nell'isola. La Cina ha più volte avvertito la parte americana che tale viaggio avrà conseguenze e che saranno adottate prese misure severe. Immediatamente dopo l'arrivo di Pelosi, Pechino ha annunciato l'intenzione di condurre esercitazioni militari a fuoco vivo in sei zone intorno a Taiwan.Taiwan è stata governata separatamente dalla Cina continentale a partire dalla fine della guerra civile nel 1949. Pechino considera l'isola una sua provincia, mentre Taiwan, che formalmente si chiama Repubblica di Cina (ROC), sostiene di essere un paese autonomo, con relazioni politiche ed economiche con diverse altre nazioni.

