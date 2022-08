https://it.sputniknews.com/20220820/uk-uomo-morde-cane-arrestato-16357496.html

Uk, uomo morde cane, arrestato

Uk, uomo morde cane, arrestato

In Inghilterra il fatto che ha ribaltato ogni luogo comune: un uomo ha morso il cane, non viceversa, come più spesso accade. 20.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-20T14:32+0200

2022-08-20T14:32+0200

2022-08-20T14:32+0200

gran bretagna

inghilterra

mondo

polizia

animali

cane

aggressione

arresto

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/423/83/4238364_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_4b02152e3af40aa7f484e2f02edbc5f1.jpg

Un cittadino britannico ha morso un cane poliziotto e ha aggredito un agente delle forze dell'ordine, per il quale è stato condannato al carcere, secondo il quotidiano Telegraph.L'incidente è avvenuto domenica scorsa. Matthew Boulter, originario della città di Grimsby nella parte orientale del Regno Unito, ha aggredito diverse persone in un luogo affollato, a causa del quale è stata chiamata sul posto la polizia.Quando l'officer ha cercato di trattenerlo, l'uomo ha reagito prendendo a calci la guardia, provocandogli lievi ferite. Il cane poliziotto ha cercato di aiutare nell'arresto, ma Boulter l'ha morso alla testa stringendogli il collare. La polizia è poi riuscita a bloccare comunque l'uomo, arrestandolo.Boulter è stato così condannato dopo essersi dichiarato colpevole di "aver aggredito un primo soccorritore, causando sofferenze inutili a un animale, aggressione, danni e percosse".Si rende noto che il cane si è ripreso rapidamente e ha continuato a prestare servizio nelle forze di polizia il giorno successivo all'increscioso incidente.

gran bretagna

inghilterra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

gran bretagna, inghilterra, mondo, polizia, animali, cane, aggressione, arresto, costume, società e curiosità