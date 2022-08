https://it.sputniknews.com/20220820/somalia-8-civili-uccisi-in-attacco-ad-hotel-della-capitale-16355548.html

Somalia, 8 civili uccisi in attacco ad hotel della capitale

Attacco nella capitale somala in una struttura alberghiera. Le vittime sono 8. Media locali riferiscono di sparatorie successive all'attacco. 20.08.2022, Sputnik Italia

somalia

sicurezza

attacco

mondo

africa

terrorismo

onu

usa

geopolitica

Almeno otto civili sono morti in un attacco all'hotel Hayat nella capitale somala Mogadiscio, riferiscono media locali, citando il comandante della sicurezza locale Mohamed Abdikadir.In precedenza, si erano segnalate tre esplosioni nell'area dell'hotel, ed alcune sparatorie.Successivamente i media locali hanno riferito che sul territorio dell'hotel era in corso uno scontro a fuoco tra rappresentanti delle forze di sicurezza e militanti del gruppo radicale Al-Shabaab*.Il gruppo islamista radicale "Al-Shabab"* ("Movimento dei giovani mujaheddin"), con sede in Somalia, ha stretti legami con l'organizzazione terroristica internazionale "Al-Qaeda"*.Sta conducendo una lotta armata contro il governo centrale della Somalia e ostacola le attività umanitarie dell'ONU. Gli Stati Uniti stanno effettuando attacchi regolari contro le posizioni di Al-Shabaab*.*Organizzazione terroristica, bandita in Russia ed altri Paesi.

