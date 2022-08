In 100 questa volta, con donne e numerosi bambini.Il nuovo sbarco, al porto di Roccella Jonica, nella Locrice, è il terzo negli ultimi cinque giorni e il secondo in 24 ore.I migranti, intercettati dagli uomini della Guardia Costiera dopo la chiamata di soccorso, giunta alle forze dell'ordine nella serata di ieri, sono stati trasbordati sulla motovedetta di soccorso a causa delle condizioni di mare grosso.Allo sbarco tutti i componenti del gruppo sono stati sottoposti al tampone molecolare e sistemati temporaneamente nelle tende della Croce Rossa e della Protezione Civile.Solo martedì 244 egiziani e siriani erano arrivati sulla costa calabrese, cui si sono aggiunti i 28 della giornata di ieri. I 100 della giornata di oggi erano a bordo di una piccola barca a vela alla deriva di provenienza dalla costa libica.

Roccella Ionica, ancora sbarchi: 2 in meno di 24 ore

Il terzo sbarco in soli 5 giorni porta il numero degli approdi sulle coste calabresi a 41 in totale da inizio 2022. A bordo dell'ennesima 'carretta del mare', numerosi bambini, oltre che donne, tutti trasbordati a bordo della motovedetta della Guardia Costiera e trasportati al porto di Roccella Jonica per i controlli sanitari di rito.