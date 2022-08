https://it.sputniknews.com/20220820/laustralia-a-corto-di-personale-medico-16358077.html

L'Australia a corto di personale medico

L'Australia a corto di personale medico

In Australia cresce la preoccupazione attorno alla carenza nel settore medico. Tra le rassicurazioni del governo e le code alle visite. Stanziati 750 milioni... 20.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-20T15:23+0200

2022-08-20T15:23+0200

2022-08-20T15:23+0200

australia

medici

medicina

mondo

società

salute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/797/83/7978391_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_51d984a425cc5c1dd58f4cdb755e792a.jpg

Il Paese australiano lamenta grosse carenze nel settore sanitario: mancano non solo medici, ma anche infermieri e personale amministrativo.A causa in particolare di quest'ultimo fattore, i medici si vedono spesso costretti a dover assolvere a compiti di burocrazia, concentrandosi meno sui consulti medici.Da ciò deriva ulteriormente che le cliniche australiane hanno deciso di aumentare il costo dei servizi forniti, mentre il governo ha allargato le misure dei finanziamenti, misure che però non coprono i costi crescenti.Intanto aumentano i tempi di attesa per le visite.Stando a quello che riferisce la ABC, il ministro della Salute australiano Mark Butler ha accolto le preoccupazioni dei medici e si è impegnato a trovare modi per migliorare l'accesso alle cure mediche e fornire un migliore supporto alle persone con malattie croniche e in corso.In particolare, a fine luglio il governo australiano ha stanziato 750 milioni di dollari per il rafforzamento del 'Medicare Fund' per "trasformare le proposte in azioni concrete per un sistema sanitario di base incentrato sulla persona".

australia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

australia, medici, medicina, mondo, società, salute