La prima nave con grano dall'Ucraina potrebbe arrivare a Gibuti il ​​26-27 agosto - ONU

Il primo lotto di aiuti umanitari sotto forma di grano dall'Ucraina arriverà nel Paese africano di Gibuti, presumibilmente il 26 o 27 agosto, come riferiscono vari media, citando il capo dell'ONU World Food Programma (WFP), David Beasley.In precedenza, le Nazioni Unite hanno informato che il Centro di coordinamento congiunto di Istanbul ha consentito a cinque navi di lasciare l'Ucraina martedì nell'ambito degli accordi per revocare le restrizioni alla fornitura di prodotti russi per l'esportazione e all'assistenza della Russia nell'esportazione di grano ucraino.In particolare, l'uscita della 'MV Brave Commander' è stata consentita da Yuzhny, città portuale dell'oblast' di Odessa, con 23.300 tonnellate di grano a bordo. La nave si dirigerà a Gibuti. Il rappresentante del segretario generale dell'Onu, Stephane Dujarric, ha affermato che si tratta del primo lotto di aiuti alimentari umanitari per l'attuazione delle operazioni del Programma alimentare mondiale in Etiopia a sostegno delle misure per combattere gli effetti della siccità nel Corno d'Africa.Il 22 luglio a Istanbul sono stati firmati accordi multilaterali sulla revoca delle restrizioni alla fornitura di prodotti russi per l'esportazione e sull'assistenza russa all'esportazione di grano ucraino.L'accordo, firmato da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.

