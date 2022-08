https://it.sputniknews.com/20220820/il-sindaco-di-londra-avverte-gli-inglesi-del-rischio-di-un-inverno-senza-riscaldamento-e-cibo-16356652.html

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha affermato che milioni di britannici non potranno permettersi il riscaldamento o il cibo questo inverno, a meno che il governo non intervenga:Nella dichiarazione, lo stesso ha allegato le statistiche dell'agenzia Bloomberg, secondo cui la bolletta elettrica media nel Regno Unito potrebbe superare presto livelli storici.Dopo l'inizio dell'operazione speciale della Federazione Russa in Ucraina, l'Occidente ha aumentato la pressione delle sanzioni sulla Russia. L'interruzione delle catene di approvvigionamento ha fatto aumentare i prezzi di carburante, elettricità e cibo in Europa e negli Stati Uniti.Nel Regno Unito, l'aumento del costo della vita ha colpito milioni di famiglie. La Banca d'Inghilterra ha aumentato il tasso di interesse di base di un record di 50 punti base dal 1995, all'1,75% dall'1,25% annuo.Ora il tasso è al livello più alto da dicembre 2008, quando era del 2%. Secondo le previsioni della Banca stessa, l'economia britannica entrerà in recessione a partire dal quarto trimestre di quest'anno.

