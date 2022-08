https://it.sputniknews.com/20220820/gb-una-nipote-della-regina-accetta-un-lavoro-estivo-a-basso-salario-al-garden-center-16359043.html

GB, una nipote della Regina accetta un lavoro estivo a 'basso salario' al Garden Center

2022-08-20T20:42+0200

costume, società e curiosità

In precedenza, è stato riferito che la nipote della regina, Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor, diventerà una studentessa alla St. Andrews University, in autunno.Lady Louise Windsor ha ora ottenuto un lavoro estivo a basso salario, prima di entrare in una prestigiosa università, secondo il Mirror.A giugno, la figlia diciottenne del principe Edoardo, conosciuta comunemente come Lady Louise, ha superato gli esami finali con il punteggio più alto. Dopodiché, come la maggior parte degli adolescenti, ha ottenuto un lavoro estivo part-time con uno stipendio pari a £ 6,83 l'ora.Lavorando part-time in un Garden center, la figlia del principe Edoardo trascorre le sue giornate dietro il registratore di cassa, salutando e aiutando i clienti, oltre a potare e piantare piante.Allo stesso tempo, Louise vive in una villa del valore di 30 milioni di sterline, Bagshot Park, nel Surrey, dove vive con i suoi genitori, gode di privilegi speciali e si trova vicino alla residenza di Elisabetta II.Questo autunno, come tutti i bravi studenti, si dedicherà completamente ai suoi studi, lasciando l'impiego al Garden.In precedenza, è stata allieva alla St Mary's School di Ascot, nel Berkshire, scuola vicina alla residenza di famiglia.

