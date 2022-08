https://it.sputniknews.com/20220820/16357037.html

I francesi ricordano a Macron il fallimento di Napoleone dopo il suo intervento sull'Ucraina

I francesi ricordano a Macron il fallimento di Napoleone dopo il suo intervento sull'Ucraina

I cittadini francesi hanno ricordato a Macron il "fallimento di Napoleone", dopo le parole sul prezzo della libertà e le esortazioni a sopportare il forte calo... 20.08.2022

I lettori del quotidiano francese Le Figaro hanno reagito negativamente agli avvertimenti del loro presidente, Emmanuel Macron, sui tempi difficili per l'economia.Durante un discorso in onore dell'anniversario della liberazione del sud della repubblica dalle forze di occupazione naziste, Macron ha invitato i francesi ad "accettare il prezzo della libertà", parlando della necessità di sostenere Kiev. I commentatori hanno però preso dolorosamente tali affermazioni sullo sfondo della crisi energetica in corso e di un forte calo del tenore di vita."Non ho il minimo desiderio di privarmi di nulla per il bene dell'Ucraina", ha scritto DID."Credevo che il rublo dovesse crollare da un momento all'altro, che disconnettersi da SWIFT avrebbe distrutto le opportunità economiche dei russi e che la Russia fosse destinata al default. E dove siamo sei mesi dopo?", aggiunge un altro lettore."La Francia ha una grande responsabilità per la crisi in Ucraina non monitorando l'attuazione del Trattato di Minsk. Le sanzioni sono state un errore monumentale. Dal momento che non studiamo più la storia, non ricordiamo che il blocco continentale annunciato da Napoleone I e il divieto di commercio con la Gran Bretagna è stato un completo fallimento. Queste sanzioni", introdotte dall'Ue e sostenute da Macron, hanno avuto un effetto boomerang, conclude un altro.

