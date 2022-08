https://it.sputniknews.com/20220819/usa-dipartimento-di-stato-alla-ricerca-di-un-consulente-per-il-ministero-interni-dellucraina-16349610.html

USA, Dipartimento di Stato alla ricerca di un consulente per il ministero Interni dell'Ucraina

USA, Dipartimento di Stato alla ricerca di un consulente per il ministero Interni dell'Ucraina

L'Ufficio del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aperto un posto vacante per la posizione di consigliere capo per il Ministero degli Affari interni... 19.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-19T13:56+0200

2022-08-19T13:56+0200

2022-08-19T13:56+0200

usa

ucraina

ministero

mondo

washington

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/10159135_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2224ec5dfb33a4fbfd1a143477cbdd95.jpg

L'Ufficio per gli Affari internazionali in relazione al narcotraffico e delle forze dell'ordine del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aperto un posto vacante per la posizione di consulente capo per il Ministero degli Affari interni dell'Ucraina, come risulta dalle pubblicazioni sul portale degli appalti del governo degli Stati Uniti.Il potenziale candidato dovrà organizzare la consegna dell'attrezzatura necessaria per le unità di polizia ucraine, organizzare la sua formazione e, in generale, partecipare alla riforma del Ministero degli affari interni.Al candidato che ha superato la selezione viene promesso uno stipendio da 91 a 134 mila dollari l'anno, e lavorerà o presso l' ambasciata americana a Kiev, o, a seconda della situazione in Ucraina, in Polonia o Germania.Il Dipartimento di Stato spiega la necessità di un consigliere per le forze di sicurezza ucraine "per l'aiuto del Paese ospitante a conformarsi agli standard europei e internazionali di applicazione della legge in preparazione per una possibile integrazione nell'Unione europea (UE)."Mosca ha ripetutamente affermato che le attuali autorità di Kiev non sono indipendenti nel prendere decisioni e sono in realtà controllate da Washington.In particolare, nel gennaio 2022, prima dell'inizio di un'operazione militare speciale per smilitarizzare e den-azificare l'Ucraina, è stato riferito che i consiglieri americani stavano lavorando permanentemente nel ministero della Difesa ucraino.

https://it.sputniknews.com/20220819/la-danimarca-istituisce-un-ufficio-in-ruanda-per-il-programma-di-asilo-allestero-16348619.html

usa

ucraina

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina, ministero, mondo, washington