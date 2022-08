https://it.sputniknews.com/20220819/traffico-di-armi-leuropol-convoca-rappresentante-dellucraina-16350873.html

Traffico di armi, l'Europol convoca rappresentante dell'Ucraina

Traffico di armi, l'Europol convoca rappresentante dell'Ucraina

Incontro tra il rappresentante dell'Ucraina nell'Ue e il Vice-direttore esecutivo dell'Europol sul tema della lotta al traffico di armi. 19.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-19T18:10+0200

2022-08-19T18:10+0200

2022-08-19T18:10+0200

ucraina

kiev

europol

nato

russia

polizia

mondo

criminalità

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/196/46/1964633_0:399:4416:2883_1920x0_80_0_0_be63c292735a0d1052f5f8a65051386d.jpg

Il rappresentante dell'Ucraina nell'Unione europea Vsevolod Chentsov ha discusso della cooperazione nella lotta al traffico illecito di armi con il vicedirettore esecutivo dell'Europol, Jurgen Ebner.In precedenza, Ivan Nechaev, vicedirettore dell'informazione e della stampa presso il ministero degli Esteri russo, ha affermato che il "pompaggio" incontrollato di armi da parte di Kiev aveva già portato a un massiccio aumento del loro contrabbando e della loro presenza sul mercato nero, facendo osservare che, secondo le informazioni disponibili, le forze dell'ordine nei Paesi dell'UE "ogni mese sequestrano e restituiscono all'Ucraina centinaia di armi automatiche e decine di migliaia di munizioni provenienti illegalmente da questo Paese".La Russia ha precedentemente inviato una nota ai paesi della NATO sulla fornitura di armi all'Ucraina.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico che contenga armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i Paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina.Il segretario stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che "pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo".

ucraina

kiev

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, kiev, europol, nato, russia, polizia, mondo, criminalità, sicurezza