https://it.sputniknews.com/20220819/telefonata-putin-macron-discusso-invio-della-missione-aiea-alla-centrale-nucleare-di-energodar-16351901.html

Telefonata Putin-Macron: discusso invio della missione AIEA alla centrale nucleare di Energodar

Telefonata Putin-Macron: discusso invio della missione AIEA alla centrale nucleare di Energodar

Putin e Macron hanno sottolineato l'importanza di inviare la missione dell'AIEA alla centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) il prima possibile. 19.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-19T16:24+0200

2022-08-19T16:24+0200

2022-08-19T17:58+0200

aiea

europa

mondo

nucleare

sicurezza

vladimir putin

emmanuel macron

denis pushilin

ucraina

centrale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/14988853_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_2aa8bf2f34bbc1941c2b8bff3da77b91.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione telefonica hanno sottolineato l'importanza di inviare al più presto una missione dell'AIEA alla centrale nucleare di Zaporozhye, con l'intento di valutare la situazione reale sul posto, riferisce il servizio stampa del Cremlino.Nel corso del colloquio telefonico il presidente Putin ha ricordato a Macron inoltre dell'invito rivolto agli esperti delle Nazioni Unite e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) a visitare il centro di detenzione per prigionieri di Yelenovka:Il ministero della Difesa russo ha riferito che un attacco ucraino con il sistema 'HIMARS' al centro di detenzione a Yelenovka alla fine di luglio ha ucciso 50 persone e ferito 73 prigionieri ucraini.In seguito, il capo della DPR, Denis Pushilin , ha affermato che il bombardamento del centro di detenzione preventiva di Yelenovka è stato deciso a causa del fatto che i militanti presenti, in particolare, dell'Azov (organizzazione terroristica bandita in la Federazione Russa), avevano cominciato a testimoniare.Il ministero della Difesa russo ha affermato che la Russia ha richiesto in risposta agli esperti delle Nazioni Unite e del CICR di indagare su Yelenovka.

europa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

aiea, europa, mondo, nucleare, sicurezza, vladimir putin, emmanuel macron, denis pushilin, ucraina, centrale, cremlino