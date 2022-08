https://it.sputniknews.com/20220819/svezia-b-52-statunitensi-lanciano-bombe-vere-durante-esercitazione-16348081.html

Svezia, B-52 statunitensi lanciano bombe vere durante esercitazione

Svezia, B-52 statunitensi lanciano bombe vere durante esercitazione

Secondo l'aviazione svedese, l'esercitazione ha rafforzato la capacità di difesa della nazione sulla scia della richiesta della Svezia di adesione alla NATO. 19.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-19T09:55+0200

2022-08-19T09:55+0200

2022-08-19T09:55+0200

usa

svezia

mondo

esercitazioni

aviazione

sicurezza

nato

norvegia

gotland, svezia

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/9950000_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_565754f8ddd5b7c67c915d72dfe4895d.jpg

Durante le esercitazioni nella contea di Norrbotten, nella Svezia settentrionale, i bombardieri Stratofortress B-52 statunitensi hanno lanciato bombe vere su obiettivi a un poligono di tiro, segnando la prima volta che un'esercitazione del genere è stata eseguita sul suolo svedese.A Vidsel, i due bombardieri statunitensi sono stati scortati da Jas 39 Gripen dell'Aeronautica Militare Svedese. Sono state sganciate in totale tre bombe, che hanno colpito bersagli identificati dall'unità svedese a terra.Inoltre, Carl-Johan Edström ha citato la crisi in atto in Ucraina, indicando "l'importanza di avere la capacità di combattere a lungo raggio".Il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist ha definito quella messa in campo un "esercitazione importante" e un "segnale importante".All'esercitazione ha preso parte anche l'aviazione norvegese.

usa

svezia

norvegia

gotland, svezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, svezia, mondo, esercitazioni, aviazione, sicurezza, nato, norvegia, gotland, svezia, geopolitica