https://it.sputniknews.com/20220819/sale-lallarme-in-europa-per-la-produzione-metallurgica-troppo-cara-lenergia-16351655.html

Sale l'allarme in Europa per la produzione metallurgica: troppo cara l'energia

Sale l'allarme in Europa per la produzione metallurgica: troppo cara l'energia

Si alza l'allarme sulla produzione delle acciaierie in Europa, sempre più a rischio a causa dei continui rincari dell'energia. A rischio chiusura molti... 19.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-19T19:37+0200

2022-08-19T19:37+0200

2022-08-19T19:37+0200

economia

mondo

finanza

materie prime

acciaio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/9595893_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f47a7291760529f43e59827deefb478d.jpg

Sempre più acciaierie in Europa sono a rischio di chiusura, ciò è dovuto alla costosa elettricità nella regione e i rischi potrebbero materializzarsi prima di quanto si aspettino gli operatori del mercato, scrive il quotidiano Financial Times.Intanto, questa settimana è stata annunciata la chiusura della "Norsk Hydro" in Slovacchia e della "Nyrstar" nei Paesi Bassi, e ora i trader si aspettano che seguiranno ulteriori chiusure a causa degli alti prezzi dell'energia dopo l'inizio della crisi in atto in Ucraina.Il Financial Times rileva che la chiusura degli stabilimenti ha enormi implicazioni per l'economia europea, poiché i maggiori produttori della regione in settori strategici come l'acciaio, la difesa, il settore aerospaziale e l'automotive stanno cercando di diventare meno dipendenti dalle importazioni e la chiusura degli stabilimenti li costringerà a rivolgersi a produttori stranieri, in primis, in Russia e Cina."I prezzi dell'elettricità in Germania con consegna nel prossimo anno, che punto di riferimento per l'Europa, sono saliti a 543 euro per MWh, 12 volte in più rispetto a due anni fa, grazie a un aumento record dei prezzi del gas dopo che la Federazione Russa ha tagliato le consegne", conclude il giornale, sottolineando che si apre "una grande sfida per le fonderie con alti consumi di energia".

https://it.sputniknews.com/20220819/gb-ministro-finanze-consiglia-al-futuro-premier-di-incolpare-la-russia-per-gli-aumenti-dei-prezzi-16349896.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

economia, mondo, finanza, materie prime, acciaio