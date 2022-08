https://it.sputniknews.com/20220819/la-russia-e-il-kazakistan-preparano-esercitazioni-congiunte-nel-quadro-della-csto-16352632.html

La Russia e il Kazakistan preparano esercitazioni congiunte nel quadro della CSTO

I ministeri della difesa di Russia e Kazakistan stanno preparando esercitazioni congiunte nell'ambito della CSTO, ha affermato il presidente Vladimir Putin in un incontro con il suo omologo Kassym-Jomart Tokayev.Ha aggiunto che quest'anno ricorre il 30° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Russia e Kazakistan, in relazione alle quali sono previsti numerosi eventi. Il commercio tra i Paesi è in crescita, così come gli investimenti di entrambe le parti, mentre la Russia è al primo posto tra i partner commerciali ed economici del Kazakistan, ha affermato Putin.Inoltre, Putin ha sottolineato di "essere lieto di avere l'opportunità di discutere molte questioni urgenti nell'agenda bilaterale in modo amichevole e professionale". Il presidente russo ha osservato che i contatti personali danno un ulteriore impulso allo sviluppo di un partenariato strategico con il Kazakistan.A sua volta, Tokayev ha richiamato l'attenzione sulle dinamiche positive negli scambi tra i due paesi. A suo avviso, non vi sono motivi per fare previsioni pessimistiche sulla cooperazione tra Kazakistan e Russia. Tokayev ha anche affermato di contare sulla partecipazione personale di Putin al vertice della CSI.Il precedente incontro dei capi di Russia e Kazakistan si è svolto alla fine di giugno durante il VI Vertice del Caspio ad Ashgabat. Inoltre, in estate i presidenti hanno tenuto colloqui a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

