GB, ministro Finanze consiglia al futuro premier di incolpare la Russia per gli aumenti dei prezzi

GB, ministro Finanze consiglia al futuro premier di incolpare la Russia per gli aumenti dei prezzi

19.08.2022

2022-08-19T14:53+0200

2022-08-19T14:53+0200

2022-08-19T14:53+0200

Il segretario al Tesoro britannico Nadeem Zahavi consiglia al prossimo primo ministro del Paese di trasferire la colpa dell'aumento dei prezzi, compresi i prezzi dell'energia, alla Russia, scrive il quotidiano Times.La pubblicazione riporta le parole di Zahavi, pronunciate durante un evento.Il ministro, scrive il Times, ritiene che il prossimo primo ministro del Paese dovrebbe aderire a questa posizione e scaricare la colpa sul presidente russo Vladimir Putin.A suo avviso, il Partito conservatore britannico dovrebbe "ricordare" alla gente che la presunta operazione speciale russa in Ucraina ha portato a un aumento dei prezzi del gas in tutto il mondo.In Gran Bretagna, il 20 luglio, si è svolto il quinto turno di votazioni dei parlamentari del Partito conservatore per eleggere il leader del partito, che diventerà anche primo ministro del Paese.Due i candidati che hanno raggiunto la tornata finale della corsa alle elezioni: l'attuale ministro degli Esteri Liz Truss e l'ex-ministro delle finanze Rishi Sunak.

