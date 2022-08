https://it.sputniknews.com/20220818/terminati-i-colloqui-trilaterali-a-leopoli-guterres-un-danno-a-zaporozhye-sarebbe-un-suicidio-16347212.html

Terminati i colloqui trilaterali a leopoli, Guterres: un danno a Zaporozhye sarebbe un suicidio

Si sono conclusi i colloqui trilaterali tra i presidenti turco e ucraino Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Zelensky e il segretario generale delle Nazioni Unite... 18.08.2022, Sputnik Italia

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto un accordo urgente sul ripristino dello stato civile della centrale nucleare di Zaporozhye e sulla messa in sicurezza della zona.Guterres ha espresso la sua preoccupazione per lo sviluppo della situazione nella centrale ed intorno ad essa. "Il buon senso deve prevalere per evitare qualsiasi azione che possa mettere in pericolo l'integrità fisica, la sicurezza o la protezione della centrale nucleare", ha affermato. Causare qualsiasi potenziale danno a Zaporozhye è un suicidio, ha aggiunto il segretario generale.Il presidente turco Tayyip Erdogan, da parte sua, ha dichiarato che intende discutere con il presidente russo Vladimir Putin i risultati dei suoi colloqui a Leopoli. Il canale televisivo turco CNN Turk, citando fonti, ha riferito che Putin e Zelensky potrebbero incontrarsi per determinare un piano per l'Ucraina.

