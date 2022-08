https://it.sputniknews.com/20220818/russia-creato-il-primo-bruciatore-a-turbina-a-gas-funzionante-con-idrogeno-puro-16342490.html

Russia, creato il primo bruciatore a turbina a gas funzionante con idrogeno puro

Russia, creato il primo bruciatore a turbina a gas funzionante con idrogeno puro

Il nuovo tipo di bruciatore che si basa sulla tecnologia dei razzi spaziali, promette una vera rivoluzione all'indirizzo dell'energia verde. 18.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-18T11:15+0200

2022-08-18T11:15+0200

2022-08-18T11:15+0200

russia

mondo

tecnologia

energia

gas

innovazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/12710456_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6bc0092ccae036cd192904e040755313.jpg

Scienziati dell'Università di Samara hanno realizzato un bruciatore universale per unità a turbina a gas in grado di funzionare a idrogeno puro, il cui sviluppo potrà aiutare nella direzione di una energia al 100% "verde", riferisce il servizio stampa dell'università.Si noti che questo è il primo bruciatore a turbina a gas in Russia che funziona al 100% con combustibile a idrogeno. In futuro, questi bruciatori potranno contribuire allo sviluppo dell'energia "verde" e alla de-carbonizzazione del settore energetico.​L'università riferisce che sono le tecnologie spaziali ad aver contribuito a creare il nuovo bruciatore: il principio di organizzazione del processo di combustione ricorda il funzionamento di un motore a razzo.L'università fa notare un'altra caratteristica del bruciatore: si è rivelato silenzioso, il che può aumentare l'affidabilità dell'intera installazione.Inoltre, i risultati preliminari delle prime prove del dispositivo su vari combustibili hanno mostrato che il contenuto di ossidi di azoto pericolosi nei prodotti della combustione è significativamente inferiore a quello dei bruciatori attualmente utilizzati nell'ambito delle turbine a gas.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mondo, tecnologia, energia, gas, innovazione